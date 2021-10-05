В московском «Спартаке» подтвердили, что владелец клуба Леонид Федун проходит лечение в Германии.

«Леонид Федун действительно находится в Германии, занимается разными вопросами, в том числе и связанными со здоровьем. Но давайте уважать частную жизнь, комментировать подробности мы не будем», — цитирует пресс-службу клуба «Чемпионат».

Ранее в СМИ появилась информация, что Федун находится на лечении из-за проблем с сердцем. Утверждается, что кардиологи запретили ему посещать матчи «Спартака», так как после перенесенного коронавируса у него ухудшилась работа сердечно-сосудистой системы.

Напомним, после десяти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков. Лидирует петербургский «Зенит» с 23 баллами.