Тренерский штаб СКА во главе с Валерием Брагиным определился с составом на матч против «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ.

Место в воротах армейцев займет Ларс Юханссон, его сменщиком будет Ярослав Аскаров.

Первое звено: Кирсанов — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Кирсанов — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов; Второе звено: Робинсон — Фальковский, Хуснутдинов — Вей — Цицюра;

Робинсон — Фальковский, Хуснутдинов — Вей — Цицюра; Третье звено: Токранов — Дыбленко, Моисеев — Хендемарк — Кетов;

Токранов — Дыбленко, Моисеев — Хендемарк — Кетов; Четвертое звено: Паутов, Тимкин, Марченко — Морозов — Галимов.

Игра состоится сегодня, 5 октября, в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и начнется в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Напомним, что СКА выиграл два предыдущих матча, которые также проходили в Петербурге. Беспроигрышная серия «Локомотива» достигла трех встреч.