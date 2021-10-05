Сборная России по футболу проводит подготовку к матчу со Словакией в отборе на чемпионат мира-2022. Как сообщает «Чемпионат», сегодня, 5 октября, команда в полном составе провела тренировку, но полузащитники Арсен Захарян и Денис Глушаков досрочно покинули занятие.

Напомним, в пятницу, 8 октября, сборная России в Казани на стадионе «Казань Арена» примет команду Словакии, игра начнется в 21:45 по московскому времени. Затем, 12 октября, подопечные Валерия Карпина на выезде встретится со Словенией.

После шести туров сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы Н, имея в своем активе 13 очков. Лидирует команда Хорватии с аналогичным результатом, но лучшими дополнительными показателями.