Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на информацию о том, что российские спортсмены, заявленные на этап Гран-при в США, будут получать американские визы в Ташкенте.

«Всё в процессе. Больше пока ничего не могу сказать», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Напомним, первый этап Гран-при будет проходить в Лас-Вегасе (США) в период с 22 по 24 октября. На данный момент визы имеют Александра Трусова, Ксения Синицына, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Алина Пепелева и Роман Плешков.

Также в США должны выступить Дарья Усачева, Даниил Самсонов, Артур Даниелян, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозов и Андрей Багин.