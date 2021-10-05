Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов в День учителя рассказал о своих родителях, которые работали в школе, а также назвал партнера по команде, который мог бы справиться с ролью педагога.

«Мама работала директором школы, папа — учителем истории. Внутри меня была ответственность за оценки, особенно по истории. Очень нравился русский язык, нравилось писать грамотно», — рассказал Кудряшов в видео на канале национальной команды.

Кудряшов подчеркнул, что каждому учителю необходимо быть хорошим психологом, поскольку результат зависит напрямую от взаимоотношений с детьми. Главным качеством, необходимым педагогу, футболист назвал терпение.

«Кто из сборной России подошёл бы на роль учителя? Может быть, Далер? Он скромный, рассудительный, ответственный и терпеливый. Может, у него получится», — сказал Кудряшов.

Напомним, в пятницу, 8 октября, сборная России в Казани примет команду Словакии в матче отбора на чемпионат мира-2022. Игра начнется в 21:45 по московскому времени.