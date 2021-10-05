Блогер Даня Милохин заявил, что его партнерша по «Ледниковому периоду» Евгения Медведева не любит Алину Загитову, которая является ведущей проекта.

Как сообщает «Газета.ру», Медведеву спросили, каково ей давать интервью Загитовой после проката на съемках шоу. Евгения ответила, что Алина хорошо справляется со своей ролью, а также пожелала ей удачи. В это время Милохин, стоявший позади, жестом показал разбивающееся на две части сердце и прошептал: «Она её не любит».

Напомним, Медведева и Загитова тренируются в группе Этери Тутберидзе, но сейчас не соревнуются. В 2018 году фигуристки выступили на Олимпийских играх в Пхенчхане, где Загитова завоевала золотую медаль личного турнира, а Медведева — серебряную. Также спортсменки стали серебряными медалистками командного первенства.