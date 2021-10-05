Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов и защитник «Краснодара» Даниил Корнюшин провели тренировку с основной сборной России по футболу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 19-летние игроки присутствовали на занятии национальной команды сегодня, 5 октября. Ранее Кравцов и Корнюшин получили приглашение на сбор России U21 перед матчами квалификации Евро-2023.

Ранее стало известно, что сборная России провела тренировку в полном составе, однако полузащитники Арсен Захарян и Денис Глушаков покинули занятие досрочно.

Напомним, в пятницу, 8 октября, сборная России в Казани на стадионе «Казань Арена» примет команду Словакии, игра начнется в 21:45 по московскому времени. Затем, 12 октября, подопечные Валерия Карпина на выезде встретится со Словенией.