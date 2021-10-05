Российский боксёр-профессионал Мурат Гассиев провел мастер-класс для начинающих спортсменов Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Петербургский дневник», Гассиев был приглашен городской Федерацией бокса. Он впервые посетил Петербург и открыл новый зал, оборудованный Федерацией в Мурино.

Тренировка была открытой, посетить её смогли 50 человек, записавшиеся первыми. Они смогли не только принять участие в мастер-классе, но и пообщаться с именитым боксером, сделать с ним памятные фото и взять автографы.

В рамках занятия Гассиев поделился с юными спортсменами советами о том, как проводить подготовку к боям, а также рассказал, с чего начинал карьеру.

«В те времена, когда я начинал, мы только могли мечтать о таком зале, здесь есть всё, что только может понадобится боксеру: от ринга до зоны функционального тренинга. Я уверен, что, привлекая таким образом внимание к боксу, в будущем у нас будет еще больше чемпионов», — сказал Гассиев.