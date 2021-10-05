В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ярославским «Локомотивом». После первого периода счет не открыт — 0:0.

В стартовой двадцатиминутке хозяева заработали одно удаление: двухминутным штрафом за блокировку был наказан Мэт Робинсон. Гости были наказаны дважды, на скамейку штрафников по очереди отправились Максим Березкин и Егор Аверин.

Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Напомним, подопечные Валерия Брагина выиграли два предыдущих матча, которые также состоялись в Петербурге. «Армейцы» одолели челябинский «Трактор» в серии буллитов, после чего обыграли «Нефтехимик» в основное время.

Победная серия «Локомотива» достигла трех матчей кряду. Команда, которую недавно возглавил Игорь Никитин, обыграла «Авангард», «Витязь» и «Барыс», забросив по четыре шайбы в каждой встрече.