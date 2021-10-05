Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о состоянии здоровья полузащитников Арсена Захаряна и Дениса Глушакова, которые досрочно завершили сегодняшнюю тренировку.

«Да, у Глушакова было повреждение. Рассчитываю ли на него в матче со Словакией? Ещё не могу сказать точно, что рассчитываем. Сегодня Денис был уже на поле. Завтра посмотрим, как отреагирует на нагрузку», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Что касается Захаряна, у него сильный ушиб голеностопа, но сегодня он уже работал с мячом. По словам Карпина, он будет оценивать состояние полузащитника завтра.

Напомним, в пятницу, 8 октября, сборная России примет команду Словакии в матче отбора на чемпионат мира-2022. Игра состоится в Казани и начнется в 21:45 мск.