В «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга продолжается матч между СКА и «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ. После двух периодов хозяева ведут со счетом 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий армейцев Марат Хуснутдинов, отличившийся в конце второй двадцатиминутки. В роли его ассистента выступил Степан Фальковский.

За 40 минут игры хозяева заработали одно удаление: двухминутным штрафом за блокировку был наказан Мэт Робинсон. Гости были наказаны дважды, на скамейку штрафников по очереди отправились Максим Березкин и Егор Аверин.

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