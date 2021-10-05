Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отказ Артёма Дзюбы играть за национальную команду в ближайших матчах.

«Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть, с учетом того, что если игрок не готов, то он не приезжает. Если он не может играть, то нет, за сборную России должны футболисты хотеть играть. С РФС не обсуждали тему Дзюбы, с Семаком тоже. Закрыл ли дверь в сборную? Посмотрим», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, Карпин вызвал Дзюбу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022, но форвард «Зенита» ответил, что на данный момент находится не в оптимальной форме.

В пятницу, 8 октября, сборная России примет команду Словакии, а во вторник, 12 октября, на выезде сыграет со Словенией.