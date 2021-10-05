Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова покинула проект «Ледниковый период».

Незадолго до старта шоу её партнер Дава получил травму на тренировке, из-за чего Сотниковой пришлось искать новую пару. В первом выпуске Аделина заняла место среди членов жюри, а организаторы в это время занимались поиском партнера.

По информации журнала «Стархит», рассматривались следующие кандидатуры: Эльман, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Севак, Никита Киоссе, Артем Качер и Влад Канопка. Однако ни один из вариантов не подошел в силу разных причин.

«К сожалению, Аделина не сможет принять участие в «Ледниковом периоде». Мы знаем, что многие ждали ее появления, очень ценим зрительскую симпатию. Однако, несмотря на все старания команды, найти подходящую кандидатуру ей в пару не удалось», — сказала продюсер Сотниковой Анастасия IVKA.