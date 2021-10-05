Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил, почему 19-летние Кирилл Кравцов и Даниил Корнюшин тренировались с основной командой.

«На тренировке были игроки молодёжки? Надеюсь, что эта история не продолжится. Это было сделано для того, чтобы дать паузу Джикии и Кузяеву, которые сыграли иного в последнее время», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что хавбек «Зенита» Кравцов и защитник «Краснодара» Корнюшин присутствовали на тренировке сборной России во вторник, 5 октября. На прошлой неделе футболисты получили приглашение на сбор России U21 перед матчами квалификации Евро-2023.

Напомним, в пятницу, 8 октября, сборная России в Казани на стадионе «Казань Арена» примет команду Словакии, игра начнется в 21:45 по московскому времени. Затем, 12 октября, подопечные Карпина на выезде встретится со Словенией.