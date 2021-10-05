Московский «Спартак» первым из клубов Российской Премьер-Лиги набрал 5 миллионов подписчиков в социальных сетях.

На данный момент у красно-белых 5,011 млн фолловеров в шести основных соцсетях: «ВКонтакте», Instagram, Twitter (включая англоязычный аккаунт), YouTube, Facebook и TikTok.

«Спасибо, что вы с нами! Мы будем и дальше оперативно сообщать о новостях из жизни самого популярного клуба страны, радовать яркими фото, видео и интересными интервью», — гласит сообщение на сайте «Спартака».

На втором месте идет петербургский «Зенит», у которого 4,81 млн подписчиков. Третье место занимает ЦСКА (2,79 млн), четвертое – «Локомотив» (1,45 млн).

Напомним, после десяти туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 23 очка. «Локомотив» (17) идет на четвертой строчке, ЦСКА (17) – на шестой, «Спартак» (16) – на седьмой.