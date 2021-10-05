Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева осталась недовольна новой татуировкой тиктокера Дани Милохина, вместе с которым выступает в проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

Недавно Милохин показал, что сделал тату в виде медвежонка на коньках, на животе у которого написано «Люблю Даню». На одном из коньков можно увидеть надпись «Жека».

«Я в шоке была, попросила свести. «Жека»? Нет, не «Жека». Надпись на животе. Говорю: «Забей там как-нибудь, пожалуйста». Ну, думаю, ладно, его тело – его дело. Пусть будет», — сказала Медведева в ролике на канале «Фигурка».

Напомним, дебютный выпуск нового сезона «Ледникового периода» состоялся в прошедшую субботу. В ходе проката Милохин уронил Медведеву, но программа понравилась судьям. За технику пара получила 5,8 баллов, за артистизм – 5,9.