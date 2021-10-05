Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал победы «Зенита» и «Спартака» в еврокубковых матчах.

«Победы «Зенита» и «Спартака» в Европе? Это радует, но выводы бы делать не спешил. Принесли очки России, обыграли. Но давайте делать выводы, когда будут игры в равных составах», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле разгромил «Мальмё», отправив в ворота шведской команды четыре безответных мяча. По голу забили Клаудиньо, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Вендел. С 53-й минуты гости играли в меньшинстве.

«Спартак» на выезде обыграл «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы, игра завершилась со счетом 3:2. С 29-й минуты красно-белые были в большинстве, дважды отличился Куинси Промес, еще один гол забил Михаил Игнатов.