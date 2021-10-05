Россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Осло (Норвегия).

В финальном поединке в весовой категории до 97 кг Садулаев одолел американца Кайла Снайдера, схватка завершилась со счетом 6:0. Ранее в полуфинале россиянин победил украинского борца Магомеда Закариева, который вместе с иранцем Моджтабой Голеем стал бронзовым призером.

Примечательно, что Садулаев недавно уже встречался со Снайдером в финальном поединке. Это произошло на Олимпийских играх в Токио, где победа также осталась за россиянином.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится в воскресенье, 10 октября.