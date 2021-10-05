Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева подтвердила, что выступит в роли комментатора на взрослых этапах Гран-при.

На прошлой неделе спортсменка комментировала юниорский этап Гран-при в Гданьске. По словам Евгении, она будет работать и на следующем этапе, а затем подключится к работе на взрослых соревнованиях.

«На взрослых этапах Гран-при вы точно меня услышите. Но в каком именно виде, я пока что не знаю, у меня этой информации нет», — приводит слова Медведевой Sport24.

Напомним, Медведева не будет соревноваться в текущем сезоне. На данный момент она принимает участие в съемках телевизионного проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.