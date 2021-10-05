Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Москве сегодня, 5 октября, и завершилась победой гостей с крупным счетом 4:0.

В составе победителей в первом периоде отличились Джош Карри и Денис Зернов, обе шайбы были заброшены в большинстве. После перерыва Анатолий Никонцев довел преимущество гостей до крупного, а в третьем периоде Брендан Лайпсик установил итоговый счет встречи.

Два ассистентских очка заработал Егор Яковлев, еще по одной результативной передаче сделали Карри, Андрей Чибисов и Филипп Майе.

Для «Металлурга» эта победа стала 11-й подряд. Магнитогорская команда потерпела лишь одно поражение в текущем сезоне — в начале сентября от «Салавата Юлаева» (2:7).