Российский фигурист Марк Кондратюк сообщил, что собирается добавить в короткую программу четверной риттбергер.

«В конце октября еду в Казахстан на мемориал Дениса Тена. В планах там — показать четверной риттбергер. Ты сам видел, как я его только что накатывал на тренировке», — приводит слова Кондратюка Sport24.

По словам фигуриста, он хочет исполнить в короткой программе риттбергер, аксель и каскад из сальхова и тулупа, однако не исключено, что риттбергер, наоборот, будет стоять не сольным прыжком, а в комбинации.

«Если говорить о моей идеальной произвольной, то она состоит из четырех четверных и двух тройных акселей. Но в Казахстане в произвольной риттбергера точно не будет, а вот второй аксель, может, попробую. Четыре четверных в ПП — это больше ориентир на чемпионат России», — добавил Кондратюк.

По мнению фигуриста, бороться за высокие места можно и с тремя четверными прыжками в произвольной программе, но такой контент подходит только для попадания в призы на чемпионате России. Что касается чемпионата мира, для борьбы за медали там необходима более сложная техническая часть.

Напомним, ранее Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе и гарантировал России три путевки на Олимпийские игры в Пекине-2022.