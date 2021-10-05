Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил бренд чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Логотип Евро-2024 сочетает в себе шесть цветов, которые используются во всех 55 флагах европейских стран, а также очертания стадиона в Берлине, где состоится финальный матч.

«Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол — область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на Евро-2024 в Германии», — гласит сообщение пресс-службы УЕФА.

Напомним, в Евро-2024 примут участие 24 команды. Ожидается, что для проведения матчей будут задействованы десять стадионов в разных городах: Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, в финале Евро-2020 обыгравшая команду Англии в серии пенальти.