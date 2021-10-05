Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева поделилась с подписчиками новым видео. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка показала фрагмент тренировки с балериной Большого театра.

«Как же много можно сказать через танец. Провела прекрасное время в свой выходной с прима-балериной Большого театра Ольгой Смирновой, спасибо», — написала Валиева.

Напомним, 15-летняя Валиева тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. В этом году спортсменка выходит на взрослый уровень и будет бороться за попадание на Олимпийские игры-2022. В прошлом сезоне фигуристка выступила на взрослом чемпионате России и заняла второе место, но на международной арене могла соревноваться лишь по юниорам.

Короткая программа Валиевой на олимпийский сезон поставлена под композицию «In Memoriam» Кирилла Рихтера. В произвольной осталось «Болеро», которое Камила исполняла в прошлом году.