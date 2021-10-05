Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась с минимальным счетом 0:1.

«Тактика на матч? Надо играть в атаке, обыгрывать всех. Мне кажется, у СКА не такие смешные игроки, чтобы их не замечали. СКА хорошо оборонялся, дисциплинированно играл, тяжело было. В третьем периоде момента три создали хороших. Не знаю, что говорить насчёт тактики», — приводит слова Никитина «Чемпионат».

По словам специалиста, тренерский штаб ведет серьезную ежедневную работу, но первое, что необходимо сделать команде, это научиться выигрывать большие игры.

Напомним, автором единственной заброшенной шайбы стал нападающий армейцев Марат Хуснутдинов, отличившийся за несколько секунд до окончания второго периода.

Таким образом, СКА продлил победную серию до трех матчей. У «Локомотива», напротив, прервалась беспроигрышная серия, которая длилась три встречи.