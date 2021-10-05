Сборная России по футболу в «Твиттере» прокомментировала логотип чемпионата Европы-2024, который сегодня, 5 октября, был представлен УЕФА.

На логотипе изображен Кубок Европы, вокруг которого расположены флаги стран, в том числе и России. На это и обратили внимание в национальной команде.

«Это уайлд кард?» — написала пресс-служба.

Логотип Евро-2024 сочетает в себе шесть цветов, которые используются во всех 55 флагах европейских стран, а также очертания стадиона в Берлине, где состоится финальный матч. В предстоящем турнире примут участие 24 команды. Ожидается, что для проведения матчей будут задействованы десять стадионов в разных городах Германии.