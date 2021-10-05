Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразил Крым территорией Украины во время презентации логотипа чемпионата Европы-2024.

Во время презентации была показана карта, на которой представлены страны участницы предстоящего турнира. Полуостров Крым на ней раскрашен в цвета украинского флага.

Напомним, сегодня, 5 октября, УЕФА представил бренд Евро-2024. Логотип турнира сочетает в себе шесть цветов, которые используются во всех 55 флагах европейских стран, а также очертания стадиона в Берлине, где состоится финальный матч.

В чемпионате Европы примут участие 24 команды. Ожидается, что для проведения матчей будут задействованы десять стадионов в разных городах Германии.