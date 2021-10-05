Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась мнением о программах Камилы Валиевой на олимпийский сезон.

Короткая программа поставлена под композицию «In Memoriam» Кирилла Рихтера, в произвольной осталось «Болеро», которое спортсменка исполняла в прошлом году.

«Лично я бы даже короткую Камиле не меняла, потому что в прошлом году у нее были удачные и одна, и вторая программы. Особой необходимости менять их перед Олимпиадой я, например, не видела.

Но тренерский штаб это сделал. Возможно, чтоб совсем всем уж угодить», — приводит слова Гончаренко РИА «Новости».

По мнению Гончаренко, Валиева, как и Александра Трусова и Анна Щербакова, в новом сезоне будет претендовать на самые высокие места. Всё будет зависеть от того, кто из спортсменок будет показывать более чистые прокаты.