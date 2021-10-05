Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к тиктокеру Дане Милохину на съемках нового выпуска «Ледникового периода».

В первом эпизоде Милохин во время проката уронил свою партнершу, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. После этого Тарасова сказала: «Не роняй — убьём».

«Даня, честно, я не помню, чтобы я сказала, что убью тебя. Я, конечно, могу это сделать… Это все равно было в шутку. Но об этом прямо пишут, перевирают. Но да, действительно – если уронишь ее, убью! » — сказала Тарасова Милохину и поблагодарила блогера за то, что на этот раз он удержал партнершу.

«И спасибо, что вы оба такие забавные. Очень хорошие номера у вас. Вы в них именно участвуете», – добавила Тарасова.

Напомним, дебютный выпуск нового сезона «Ледникового периода» состоялся в прошедшую субботу. Несмотря на падение, программа Медведевой и Милохина понравилась судьям. За технику пара получила 5,8 баллов, за артистизм – 5,9.