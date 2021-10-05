Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива», СКА продлил победную серию до трех матчей. Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 5 октября.
Московский «Локомотив» объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды назначен экс-игрок «железнодорожников» Дмитрий Лоськов.
СКА обыграл «Локомотив» в домашнем матче
СКА на своей арене обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственную шайбу забросил Марат Хуснутдинов. Для армейцев эта победа стала третьей к ряду.
УЕФА представил бренд Евро-2024
Сегодня состоялась презентация бренда Евро-2024. На логотипе предстоящего турнира изображены цвета, используемые во флагах всех 55 европейских стран. В ходе презентации УЕФА изобразил Крым как территорию Украины.
Россиянин Садулаев завоевал золото ЧМ по вольной борьбе
Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира, проходящего в Осло. В финальной схватке в весе до 97 кг он одолел американца Кайла Снайдера.
Аделина Сотникова покинула «Ледниковый период»
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова не будет продолжать участие в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале. После того, как её партнер Дава получил травму, организаторы пытались найти спортсменке новую пару, но потерпели неудачу.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун проходит лечение в Германии. По информации источника, у него проблемы с сердцем, возникшие после перенесенного коронавируса.
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