Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива», СКА продлил победную серию до трех матчей. Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 5 октября.

Николич покидает «Локомотив»

Московский «Локомотив» объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера. Исполняющим обязанности наставника команды назначен экс-игрок «железнодорожников» Дмитрий Лоськов.

СКА обыграл «Локомотив» в домашнем матче

СКА на своей арене обыграл ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 1:0, единственную шайбу забросил Марат Хуснутдинов. Для армейцев эта победа стала третьей к ряду.

УЕФА представил бренд Евро-2024

Сегодня состоялась презентация бренда Евро-2024. На логотипе предстоящего турнира изображены цвета, используемые во флагах всех 55 европейских стран. В ходе презентации УЕФА изобразил Крым как территорию Украины.

Россиянин Садулаев завоевал золото ЧМ по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата мира, проходящего в Осло. В финальной схватке в весе до 97 кг он одолел американца Кайла Снайдера.

Аделина Сотникова покинула «Ледниковый период»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова не будет продолжать участие в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале. После того, как её партнер Дава получил травму, организаторы пытались найти спортсменке новую пару, но потерпели неудачу.

Федун лечится в Германии

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун проходит лечение в Германии. По информации источника, у него проблемы с сердцем, возникшие после перенесенного коронавируса.