Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что голкиперы на тренировках отрабатывают голы в чужие ворота.

«Наши вратари знают, в какую зону при стандартном положении им надо идти, откуда легче всего забить», – заявил Кафанов.

Специалист готовит голкиперов так, чтобы у них были силы в конце матча добежать до чужих ворот и забить гол, а в случае неудачи, вернуться в свой створ.

Кроме того, тренер заявил, что голкиперы должны быть готовы сделать такой забег и после 120 минут матча (если будут назначены 2 дополнительных тайма).

Кафанов готовит вратарей по собственной системе. Голкиперы делают круговую тренировку, предназначенную для повышения скоростно-силовой выносливости. Все упражнения в ней вратарские. Работать на станциях нужно на максимум, иначе можно не уложиться в отведенное время. Специалист готовит вратарей с тем расчетом, чтобы даже к концу матча они не чувствовали сильной усталости.

Ближайший матч сборной России по футболу состоится 8 октября в Казани. Национальная команда сыграет со Словакией.