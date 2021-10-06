Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своей мотивации в новом сезоне и желании играть после неудачного завершения чемпионата Европы.

«У нас большой насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы.

Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился и в моменте испугался. Подумал, может это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу», – цитирует Дзюбу Матч ТВ.

Напомним, ранее игрок отказался от приглашения в сборную России, ссылаясь на свою неготовность. В сезоне 2021/22 Дзюба сыграл в 13 матчах, забил 4 мяча и сделал 5 результативных передач.