Хоккейный агент Юрий Николаев, который представляет интересы форварда Никиты Гусева в Континентальной хоккейной лиге, прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в Россию.

«Возвращается ли Никита Гусев в КХЛ? Пока я с ним на эту тему не разговаривал», – заявил агент хоккеиста.

Николаев добавил, что уже прорабатывал варианты в России, о чем много раз сообщал ранее. Юрий предлагает дождаться обсуждения этого вопроса с Гусевым.

Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» отказался подписывать полноценный контракт с российских хоккеистом.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Гусев провел 11 игр за «Флориду Пантерз» и набрал 5 (2+3) очков, а также вышел на лед в 20-ти матчах за «Нь/-Джерси Дэвилз», в которых набрал 5 (2+3) очков.