Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, чем отличаются женщины-футболистки от мужчин.

Недавно Виталию Кафанову пришлось поработать с женщинами. Он помогал на сборе своему другу Юрию Красножану в работе с женской сборной России по футболу. Специалист рассказал, чем отличаются женщины от мужчин в футболе.

Во-первых, девушки выжимают из себя 100 процентов на тренировках и соревнованиях. Их, по мнению специалиста, не нужно заставлять и подгонять.

Во-вторых, футболистки быстро обучаются и схватывают информацию на лету.

В-третьих, женщины не симулируют боль на поле и не падают на газон специально.

«Они старались не валяться и выпрашивать штрафной, а как можно быстрее встать и продолжить игру», – заявил Кафанов.

Напомним, сейчас тренер готовит вратарей мужской сборной России по футболу к отборочным матчам чемпионата мира в Катаре. Октябрьские встречи пройдут 8 и 11 числа. В первом матче сборная России встретится со Словакией в Казани, во втором – со Словенией в Мариборе.