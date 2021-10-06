Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин прокомментировал ситуацию с травмой основного полузащитника сборной России Александра Головина.

Игрок получил повреждение 3 октября в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Бордо». Известно, что теперь Головин пропустит 2-3 недели.

«Саша отлично сыграл в последнем туре чемпионата Франции. Видно, что он потихоньку набирает оптимальную форму. Получить травму всегда обидно в таком случае. Это очень большая потеря для сборной России. Головин — наш ведущий игрок, лидер на поле. Придется непросто без него, но Валера [Карпин] придумает, кем его заменить. Варианты есть», – цитирует тренера Sport24.

Напомним, сборная России сыграет два отборочных матча чемпионата мира 2022 года. Первая встреча со Словакией пройдет в Казани 8 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени. 11 октября сборная России сыграет с командой Словении в Мариборе.