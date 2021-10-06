Бронзовый призер Олимпиады 2018 года в лыжной женской эстафете Анастасия Кулешова (Седова) не будет претендовать на участие в Играх в Пекине.

«Пока она решила больше внимания уделять ребенку, а дальше по ходу сезона будет какая-то ясность. И на Олимпийские игры в Пекине Анастасия отбираться не намерена, потому что все отборы пройдут через этапы Кубка мира, куда можно попасть только через сборную команду», – цитирует тренера спортсменки ТАСС.

Кулешова выиграла бронзу Игр в Пхёнчхане вместе Натальей Непряевой, Юлией Ступак (Белоруковой) и Анной Нечаевской. Вместе год спустя они стали третьими на чемпионате мира в Австрии.

Лыжница возобновила карьеру после рождения ребенка в начале сезона 2020/21, однако зимой вынуждена была прервать выступления из-за травмы.