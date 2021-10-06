Национальная хоккейная лига расследует инцидент относительно нападающего «Сан-Хосе» Эвандера Кейна. Его подозревают в подделке справки о вакцинации от коронавируса. Информацией поделились Bleacher Report.

Хоккеист пока находится вне состава команды и не принимает участия в тренировочном лагере.

Кроме возможных санкций от Национальной хоккейной лиги, использование поддельного сертификата о вакцинации незаконно как в США, так и в Канаде. Лицам, которые покупают, продают или используют поддельную карту вакцинации COVID-29, грозит до 5 лет тюрьмы в соответствии с законами США.

Ранее нападающий уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его обвиняли в ставках на игры НХЛ, в том числе на матчи с участием «Шаркс». Позже появилась информация о том, что доказательств в поддержку этих обвинений не нашли.