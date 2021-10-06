Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением относительно возможного ухода Алексея Миранчука из «Аталанты».

Итальянские СМИ сообщают о том, что если россиянин не получит больше игрового времени, он покинет команду уже в январе.

«Леша знает ситуацию лучше, чем я. Стоит ли уходить? А кто ему гарантирует место в другом клубе?» – заявил Юрий Семин.

Специалист не понимает, почему Миранчук так мало играет. Семин считает, что российскому футболисту просто не дали шанса проявить себя.

В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за «Аталанту» пять матчей во всех турнирах. Российский полузащитник отметился голевой передачей, но при этом, ни разу не провел целиком весь матч на поле. В общей сложности Миранчук отыграл за итальянский клуб только 155 минут.

Алексей Миранчук попал в состав сборной России на октябрьские отборочные матчи к ЧМ-2022.