Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о новом режиме жизни в Польше и сохраняющихся ограничениях.

«Первое время нам практически нельзя было выходить из дома – только на очень важные встречи. Постепенно свободы появилось больше. Мы перебрались в квартиру, которую арендовали, я начала тренироваться, но нас не перестали охранять. Все наши действия и передвижения согласованы, даже поход в магазин за продуктами. Это звучит забавно, но мы даже собаку выгуливаем с охраной», – написала спортсменка на странице в Instagram.

Она также добавила, что сейчас может только мечтать о встречах с друзьями и походах в магазины. Тимановская выразила надежду, что однажды их жизнь станет самой обычной.

Напомним, во время Олимпиады в Токио спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь из-за конфликта с руководством сборной страны.