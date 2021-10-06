Бывший зенитовец Аксель Витцель (слева) сыграет за сборную Бельгии с первых минут матча. Фото: официальный сайт ФИФА

Бывший зенитовец Аксель Витцель (слева) сыграет за сборную Бельгии с первых минут матча. Фото: официальный сайт ФИФА

Полузащитник сборной Бельгии и петербуржского «Зенита» Аксель Витцель поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Франции. Встреча пройдет завтра, 7 октября, в Турине.

Витцель заявил, что не стоит сравнивать турнир с чемпионатами Европы и мира, но на победу в Лиге наций претендуют четыре топ-сборные.

«Если мы выиграем, это станет достижением для нашего коллектива», – заявил полузащитник сборной Бельгии.

32-летний футболист сказал, что команда предельно мотивирована, ведь игроки защищают честь страны на турнире.

Витцель считает, что месяц назад сборная Франции была далека от идеала, но в команде все равно играют топовые игроки. Аксель думает, что французы смогут показать себя в полуфинальном матче Лиги наций.

Сегодня, 6 октября, пройдет матч между сборными Италии и Испании, а завтра, 7 октября, встретятся национальные команды Бельгии и Франции. Начало встреч – в 21:45 по московскому времени.