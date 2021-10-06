Уже завтра, 7 октября, в австрийском Линце стартует финальный этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Лишь к концу серии ISU определился с конкретными критериями отбора в финал турнира — и из-за них в финале турнира могут оказаться отнюдь не сильнейшие фигуристки турнира.

В этом сезоне в финал юниорского Гран-при в одиночном катании смогут отобраться победительницы всех этапов Гран-при, а если кто-то выиграл два этапа, то будут смотреть по количеству баллов у ближайших призёров.

В женском одиночном в Линце выступят две ученицы «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева и Анастасия Зинина. Если победу одержит кто-то из них, она и получит путёвку в финал серии и закроет список — другой финал не достанется. Если победу одержит американка Изабо Левито, то Муравьева и Зинина разыграют путёвку по сумме баллов — пока они показали лучшие результаты из тех, кто занял второе место (208,25 у Софьи и 206,20 у Анастасии).

Из-за подобного правила права на финал лишается, например, Софья Самоделкина, ученица Сергея Давыдова. Из-за правил въезда во Францию ей пришлось отказаться от одного из этапов в Куршевеле и поехать в Красноярск, где выступало сразу пять россиянок, и конкуренция была зашкаливающей. Самоделкина легко бы выиграла любой из этапов в Куршевеле даже с имевшимися ошибками на тройном акселе, а в Красноярске она стала лишь третьей и набрала не так много баллов, как могла бы. На этапе в Любляне Самоделкина могла бы обойти Петросян, но опять пошла на риск с тройным акселем, а в произвольной экспериментировала с контентом.

С другой стороны, если бы правила были известны изначально, то возможно Давыдов и Самоделкина пошли бы другим путём и отказались бы от трикселя, не идя на риск, чтобы получить максимальное количество баллов.

Если бы в финал можно было бы проходить по сумме баллов, то у ученицы Сергея Давыдова оставались шансы. Тогда было бы необходимо, чтобы Изабо Левито выиграла этап в Линце, а Муравьева и Зинина провалились и набрали бы меньше 200 баллов каждая. Но это, увы, что-то из области фантастики — свои баллы в Кошице и Красноярске фигуристки набрали не при максимальной готовности — Муравьева так и не прыгнула квад-сальхов, а Зинина допустила степаут на одном из квад-тулупов.

У мужчин тоже интересная ситуация: в финал может пройти Артем Ковалев, если он выиграет этап в Линце, либо же фигурист должен набрать достаточно высокий балл (больше 224), чтобы пройти как призёру, если выиграют уже побеждавшие Кирилл Сарновский или Илья Малинин (США).

В парах максимальные шансы на проход дальше у призёров этапа в Красноярске Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука, поскольку фаворитами этапа являются Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, уже прошедшие в финал как победители этапа в Кошице.

В танцах на льду в финал ЮГП прошли две российские пары: у Василисы Кагановской/Валерия Ангелопола одна победа, у Ирины Хаврониной/Дарио Чиризано — две. Претендентами на попадание в финал были Софья Леонтьева и Даниил Горелкин в случае победы на этапе в Линце, но они снялись с соревнований. Возможен, в теории, проход Софьи Тютюниной и Александра Шустицкого при их победе, но им придётся соревноваться с американцами Уной и Гейджем Браунами, которые выиграли этап в Куршевеле и набрали примерно такие же баллы.