Коронавирус в России бьет новые рекорды по смертности. За прошедшие сутки в стране скончались 929 человек. Люди задаются вопросом, когда закончится пандемия. Астрологи подсказали, что ждет нашу страну и сможем ли мы победить пандемию коронавируса.

Подходит в концу 2021 год. Люди задаются вопросом, что ждет их дальше. Астрологи говорят о том, что пандемия не отступит в октябре и ноябре. Осенью людям предстоит пережить еще одну волну. Она начнется в тот момент, когда Юпитер и Плутон войдут в знак Козерога. Уже известная дата события – тринадцатое ноября.

Следующий этап начнется восемнадцатого декабря. В этот день Сатурн в очередной раз войдет в знак Водолея и пробудет там 2,5 года. В компании с Сатурном будет Юпитер. Эту планету считают счастливой. Эксперты полагают, что это событие позволит миру забыть о пандемии. Мнения астрологов в этом вопросе совпадают.

Большинство экспертов говорит о том, что России, которая находится под знаком Водолея, предстоит новый двадцатилетний исторический виток. Он подобен тому, который начался в двухтысячных, когда ушел Борис Ельцин.

На вопрос, когда закончится пандемия, астролог Татьяна Борщ, как и остальные специалисты, отвечает, что самым тяжелым годом пандемии в России должен стать 2021-й. Это связано с мутацией Сатурна на Юпитер в знаке водолея. Человечество, по словам астролога, должно «сильно перестрадать», прежде чем перейти в более мягкую эпоху Водолея. Татьяна Борщ уверена, что начиная с 2022 года ситуация с коронавирусом выровняется. Астролог считает, что человеческий организм приспособится к болезни, а люди будут больше задумываться о здоровом образе жизни.

Другой специалист, Татьяна Щербина, полагает, что пандемия коронавируса завершится к середине 2022 года. Астролог считает, что появление COVID-19 связано с соединением Нептуна с Черной Луной. Пандемия коронавируса, по мнению Татьяны Щербиной, завершится летом 2022 года. Однако предшествовать ей будет всплеск заболеваемости. Вирусом переболеет почти все население страны.

Мнения специалистов, когда закончится пандемия, сходятся. Предсказания астрологов указывают на 2022 год.

Напомним, за текущие сутки в России выявлено более 25 133 новых случае заражения коронавирусом. Специалисты советуют сделать прививки всему населению, чтобы избежать увеличения числа заболевших.