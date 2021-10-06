Павел Прилучный и Мирослава Карпович — это «пара Шредингера». То вроде бы между ними есть отношения, то вроде бы их нет, и ничего неизвестно, то актёры дают повод думать о том, что что-то есть, то отшучиваются. Но сейчас настал момент, когда их история набрала новые обороты.

Долгое время они не подтверждали, но и не опровергали своих отношений, а Мирослава лишь шутила, что «журналистам надо на что-то кушать» и называла себя разлучницей года. Лишь в мае 2021 года Прилучный рассказал прессе, что действительно встречается с Карпович, а спустя некоторое время они впервые появились вместе на публике. Долгое сокрытие отношений можно было бы объяснить тем, что в прошлом году Прилучный разошёлся с женой — Агатой Муцениеце. Не хотелось бросать тень на Мирославу и делать ее разлучницей в этой ситуации (что все равно, в итоге, и произошло).

Казалось бы — после признания отношений на публике можно было бы не бегать друг от друга и не пытаться кому-то врать, но… На днях прошла презентация второй части сериала «В клетке» о боях без правил, где Прилучный исполнил главную роль, а также выступил продюсером проекта. Карпович также явилась на мероприятия, но они с Павлом все время были порознь и тщательно избегали совместных фото.

На недавней премьере Прилучного все было совсем по-другому. В сентябре была презентована картина «Соври мне правду» — это фильм о любовном многоугольнике с множеством откровенных сцен. Главную роль Павле Прилучный исполнил в паре с Дарьей Мельниковой, которая совсем недавно пережила развод. На премьере Прилучный красовался отнюдь не со своей девушкой, а с партнёршей по фильму — на ковровой дорожке они обнимались и как будто бы переносили отношения из картины в жизнь, чтобы подогреть интерес к фильму.

Мельникова отмечала в интервью, что её партнёр по съёмкам вёл себя исключительно профессионально. «Приходят два человека, и у них задача — играть любовников. Вы артисты, вы выбрали эту профессию, вы выбрали сниматься в этом фильме», — сказала актриса в интервью WMJ. О фильме Прилучный и Мельникова рассказывали и на шоу «Вечерний Ургант», причем, по мнению многих фанатов, Дарья смотрелась в кадре рядом с Павлом как немного смущённая и влюблённая девушка.

Но судя по нынешним «пряткам» Карпович и Прилучного на глазах у множества журналистов, фильм с Мельниковой все же как-то повлиял на их отношения — и похоже, что не в лучшую сторону.