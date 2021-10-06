Сборная Бельгии сыграет с командой Франции в полуфинале Лиги наций УЕФА в Турине. Матч состоится 7 октября.

Матч 1/2 финала Лиги наций дает шанс обеим командам реабилитироваться за неудачу на Евро-2020.

Болельщики ждали, что Франция станет чемпионом Европы после победы на ЧМ-2018 в России, но подопечные Дидье Дешама вылетели в 1/8 финала. Дальше в турнире прошла сборная Швейцарии.

Бельгийцы прошли чуть дальше. Они вылетели с турнира в четвертьфинале. Подопечные Роберто Мартинеса не смогли победить будущего чемпиона – сборную Италии.

Национальная команда Бельгии ярче выглядела в квалификационных матчах ЧМ-2022. Сборная под руководством Роберто Мартинеса лидирует в своей отборочной группе с серьезным отрывом от соперников. Однако статистика говорит не в их пользу. Бельгийцы проиграли французам в полуфинале ЧМ-2018 и все четыре матча между этими командами в финальных турнирах закончились победами сборной Франции.

Встреча между командами Бельгии и Франции состоится 7 октября и начнется в 21:45 по московскому времени.