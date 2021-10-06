Американский футболист, экс-игрок «Зенита» Евгений Стариков рассказал об отказе выступать за США и получении российского гражданства.

«Очень хотел играть за сборную России. Да, я американец, но в душе чувствую что-то русское.

Когда играл, запускал процесс [получения российского гражданства] – во-первых, потому что мечтал сыграть за Россию. А во-вторых, чтобы не считаться легионером. Уже готовился получить российский паспорт, но потом вышел закон – мне надо было отдавать американское гражданство, чтобы получить русское. Я планировал жить в Америке, поэтому расставаться с американским паспортом было бы нелогично», –цитирует спортсмена Sport24.

Стариков добавил, что тренер американской сборной Боб Брэдли не злился, а был очень удивлен его решением. Он с пониманием отнесся к мечте сыграть на Евро-2012 и к тому, что ради сборной России спортсмен откажется от сборной США.

Евгений Стариков выступал за российское клубы с 2009 по 2014 год в «Зените», «Ростове» и клубе «Томь».