Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может стать главным тренером «Стандарта» из Бельгии. Информацию сообщил Le Soir.

Источник поделился информацией о том, что 36-летний немецкий специалист может заменить Мбайе Лейе, ранее отправленного в отставку. В списке претендентов, кроме Тедеско, значатся Сабри Лямуши, который в данный момент не работает, и Александр Блессин. Специалист тренирует «Остенде».

Доменико Тедеско работал со «Спартаком» с октября 2019-го по июня 2021 года. Тренер ушел из московского клуба по окончании контракта. При Тедеско красно-белые заняли второе место в чемпионате России по итогам сезона-2020/21.

«Стандарт» идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Команда набрала 13 очков в 10 матчах.