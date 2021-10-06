Руководство французского «Пари-Сен-Жермен» недовольно тем, что сказал форвард клуба Килиан Мбаппе в интервью на этой неделе.

22-летний француз признался, что планировал перейти в «Реал» прошлым летом, и рассказал, что не планирует продлевать соглашение с парижанами.

As сообщает, что Мбаппе встретится с представителями СМИ, не получив на это разрешение своего клуба.

Летом 2022 года контракт Килиана с «ПСЖ» истекает. Футболист станет свободным агентом. Уже в январе француз вправе подписать предварительный договор с новым клубом.

Ранее появилась информация о том, что «Реал» хочет подписать Мбаппе. Испанский клуб предлагает Килиану контракт на 6 лет. При этом «ПСЖ» по-прежнему хочет видеть футболиста в своем составе.