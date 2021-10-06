Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме попрощался с Марко Николичем, который накануне покинул пост главного тренера команды.

«Марко, благодарен за возможность работать с тобой. Это было всегда интересно и понятно», – написал Гильерме в инстаграме.

Маринато добавил, что планирует видеться с бывшим тренером. Гильерме пожелал удачи Николичу во всех начинаниях.

Напомним, вчера, 5 октября, «Локомотив» объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера «Локомотива».

На его место временно назначили Дмитрия Лоськова. В клубе сообщили, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. С собой Марко Николич забрал своих помощников – Горана Басарича и Радойе Смилянича.