Хоккейный комментатор Андрей Шестаков в интервью «Петербугскому дневнику» поделился мнением о изменениях в игре армейцах, появлении в команде Мэта Робинсона и перспективах вундеркинда Мичкова.

Шестаков считает, что команда в текущем сезоне проявляет бойцовские качества, но допускает ошибки в обороне. Во встречах с «Витязем» и «Трактором» СКА смог отыграть три шайбы и довести игру до серии буллитов.

Переход Мэта Робинсона, по мнению комментатора, усилил СКА. Команда стала лучше играть в обороне. Сыграло на руку команде и отличное взаимопонимание новичка с вратарем армейцев. Ларс Юханссон долго играл с Робинсоном в ЦСКА.

Шестаков вспомнил, что 16-летний игрок СКА Матвей Мичков переведен в «СКА-Варяги». Комментатор считает, что это не выбьет его из колеи, а тренеры перевели вундеркинда в молодежную команду, чтобы дать больше практики.

СКА набрал 21 очко в текущем сезоне и идет на третьем месте в Западной конференции.