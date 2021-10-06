Президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров поделился информацией, почему в новом сезоне спортсмены сборной России должны тренироваться в команде, а не готовиться к стартам самостоятельно.

Майгуров считает, что раньше некоторые обстоятельства заставляли часть спортсменов готовиться индивидуально. К примеру, часто менялись президенты федерации и тренеры, а спортсмены не могли приспособиться и найти общий язык с наставниками.

Президент союза биатлонистов России считает, что тренер должен наладить контакт со всеми спортсменами. Особое внимание следует уделить опытным биатлонистам, у которых уже сформировалась своя точка зрения, а наставники не учитывали этот фактор.

«Поэтому при такой чехарде некоторым ребятам было комфортнее работать индивидуально при поддержке личных тренеров», – заявил Майгуров.

Однако президент СБР считает, что индивидуальная подготовка никому не идет на пользу, поэтому все биатлонисты теперь будут тренироваться в командах. Спортсмены могут выбрать одну из двух групп у мужчин и женщин.

Российские биатлонисты в текущем сезоне примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года