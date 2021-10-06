Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о возможном уходе Алексея Миранчука из «Аталанты».

Итальянские СМИ сообщили о то, что россиянин может покинуть клуб, если не добьется того, чтобы получить больше игрового времени.

Смородская сказала, что не узнала Миранчука в сборной. Она считает, что футболист выглядит потерянным.

«Думаю, что его просто затюкали. Ему не подходит окружение, не подходит команда. Он тянет европейский уровень», – заявила экс-президент «Локомотива».

Смородская отметила, что раньше Алексей больше забивал и выглядел креативней. Ольга считает Миранчука талантливым парнем. Функционер считает, что Алексею нужно поменять клуб, чтобы заиграть в Европе. Ольга посоветовала Миранчуку не возвращаться в Россию.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в конце лета 2020 года. В текущем сезоне россиянин вышел на поле в пяти матчах.